Video – Torino, cambia ancora la gerarchia dei capitani: Vlasic sale, Linetty scende

Con l'assenza forzata di Zapata e di Ricci per squalifica con la conseguente presenza di Linetty dal primo minuto, venerdì scorso al Dall'Ara contro il Bologna, la fascia da capitano ha avuto un nuovo proprietario: Nikola Vlasic. Una scelta, quella di Vanoli, che non è passata inosservata e che può essere riconducibile ad una ragione puramente tattica: il polacco non è titolare in questo Torino, mentre lo è stato ad inizio stagione, e ora la gerarchia vede in testa Zapata, vice capitano Ricci, poi Vlasic e infine Linetty.