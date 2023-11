Nel corso dei supplementari i tifosi della Curva Maratona sono scesi nel primo anello per chiedere ai giocatori di andare sotto la curva dopo il triplice fischio. Ciò non è avvenuto e allora circa 200 tifosi sono andati in strada su corso Agnelli ad attendere i giocatori all'uscita dal parcheggio. Qui sono partiti cori di contestazione verso la presidenza e la squadra: "Vogliamo fuori la squadra". La polizia è accorsa sul luogo per monitorare l'evoluzione dei fatti.