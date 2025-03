Video – Torino, la forza di Vanoli è il gruppo: Masina entra e fa la differenza

Nell'ultima vittoria del Torino contro l’Empoli, i granata hanno ottenuto il successo proprio nel finale, in un match che fino all'ultimo ha visto le due formazioni darsi battaglia. Questa partita oltre al risultato ha portato delle ulteriori note liete, una su tutte è stato l’ingresso in campo di Adam Masina. La prestazione del giocatore ha evidenziato l’efficacia della gestione del gruppo da parte del tecnico Paolo Vanoli. Nonostante il periodo di ridotto impiego, Masina ha portato sul campo determinazione e prontezza, contribuendo in modo significativo alla solidità difensiva della squadra.