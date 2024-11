Video – Torino, quanto manca Adams: salta la Scozia per essere pronto per Monza

In un Torino in grave crisi di risultati e di identità, in una squadra in cui serve più che mai un leader tecnico, manca tanto la presenza di Che Adams. L'infortunio contro la Fiorentina ha fatto pesare l'assenza dell'attaccante ex Southampton nel derby dello scorso weekend e il KO gli è costato anche la chiamata con la Scozia per gli impegni di qualificazione alla Nations League.