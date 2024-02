Lo slideshow delle migliori immagini della sfida tra piemontesi e campani

I granata non brillano nel match di mezzogiorno a Torino contro la Salernitana. Partita deludente, senza ritmo e qualità per i piemontesi, i campani invece sugli scudi e portano a casa un buon punto. Per il Toro invece il pareggio è un brusco rallentamento per la zona Europa.