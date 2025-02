Video – Torino, visita al Monza: un successo per chiudere ogni discorso sulla salvezza

Il Toro adesso ha 31 punti in classifica e ne mancano quindi circa 9 per concludere senza alcuna sofferenza questa stagione. La prima delle ultime 12 gare di questa Serie A per i granata sarà contro il Monza: domenica alle 12:30 Samuele Ricci e compagni saranno infatti all'U-Power Stadium per sfidare i biancorossi ultimi in classifica.