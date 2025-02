Video – Vinicius, la simulazione è vergognosa. L’avversario non lo tocca e lui crolla

Il Real Madrid ha vinto la semifinale di andata di Copa del Rey in casa della Real Sociedad. Alla Reale Arena è finita 0-1 per i Blancos, con la rete decisiva di Endrick. Il suo connazionale Vinicius si è reso protagonista di un episodio negativo: l'avversario lo sfiora appena e lui crolla a terra, con le mani sul volto. Una simulazione che non è sfuggita alle telecamere.