Tuttosport: “Arbitri e Var anti Toro. Petrachi dice basta”

Tuttosport calca la mano sull’errore di Valeri in Udinese-Torino: “Un altro gol valido tolto a Berenguer, come un anno fa”. Ripreso anche il commento di Petrachi (“Errore assurdo”), nonché quello di Cairo. Non mancano però le lodi alla prestazione di Meité, Izzo e Berenguer. Tutti i dettagli sull’edizione odierna del quotidiano torinese.

