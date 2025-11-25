5 anni dalla morte di Maradona: in cantiere una serie animata sul “Pibe de Oro”

Un’icona che si è raccontata attraverso i gol, le giocate spaziali e le prese di posizione dal forte carattere sociopolitico, oltre alle contraddizioni che lo rendevano più umano di quanto si potesse credere. Una vita che ha ispirato libri, film e ora anche una serie animata. Come riporta il portale di spettacolo americano Variety, la società indiana Reliance Animation ha ottenuto i diritti di proprietà intellettuale sul personaggio per sviluppare una serie animata basata sulla vita di D10S. Lo studio, con sede a Mumbai, realizzerà una serie sceneggiata che ripercorrerà il percorso di Maradona, dai primi anni fino alla fama internazionale, destinata alle piattaforme di streaming e alla televisione. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo e ulteriori dettagli sul team creativo, sui partner distributivi e sulla tempistica di lancio saranno annunciati in seguito.