Nella giornata odierna, 25 novembre 2025, ricorrono cinque anni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, morto nel 2020 a 60 anni a causa di un edema polmonare. Da allora, tanto affetto è stato espresso verso il "Pibe de Oro" attraverso molte forme: dall’intitolazione dello stadio di Napoli al murales ai Quartieri Spagnoli che lo ritrae, divenuto un vero e proprio luogo di pellegrinaggio per chi onora colui che, in Argentina, nel capoluogo campano e in giro per il mondo, rappresenta una sorta di culto pagano.
5 anni dalla morte di Maradona: in cantiere una serie animata sul “Pibe de Oro”
Lo stesso tecnico del Napoli, Antonio Conte, nella conferenza di presentazione della gara di questa sera in Champions League contro il Qarabag, ha affermato: “Vogliamo vincere e dedicare la vittoria a Diego Maradona. È il quinto anniversario della sua scomparsa, sappiamo quanto significhi per la città”.
Un’icona che si è raccontata attraverso i gol, le giocate spaziali e le prese di posizione dal forte carattere sociopolitico, oltre alle contraddizioni che lo rendevano più umano di quanto si potesse credere. Una vita che ha ispirato libri, film e ora anche una serie animata. Come riporta il portale di spettacolo americano Variety, la società indiana Reliance Animation ha ottenuto i diritti di proprietà intellettuale sul personaggio per sviluppare una serie animata basata sulla vita di D10S. Lo studio, con sede a Mumbai, realizzerà una serie sceneggiata che ripercorrerà il percorso di Maradona, dai primi anni fino alla fama internazionale, destinata alle piattaforme di streaming e alla televisione. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo e ulteriori dettagli sul team creativo, sui partner distributivi e sulla tempistica di lancio saranno annunciati in seguito.
