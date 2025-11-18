Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor altre news Abodi: “La Norvegia è più forte. Mondiali? Possiamo farcela”

NEWS

Abodi: “La Norvegia è più forte. Mondiali? Possiamo farcela”

Abodi: “La Norvegia è più forte. Mondiali? Possiamo farcela” - immagine 1
Il ministro dello sport commenta il momento degli azzurri dopo il ko di San Siro
Matteo Curreri

Il ministro dello sport e dei giovani, Andrea Abodi, è intervenuto oggi alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora su Rai Radio 1. Tra i temi affrontati, anche quello relativo alla Nazionale italiana e alla sconfitta incassata domenica sera contro la Norvegia, con cui gli azzurri hanno concluso la fase a gironi di qualificazione ai Mondiali. “La Norvegia è più forte, è una questione di metodo e modello, non solo di DNA”, ha detto il ministro. “Perché quindici anni fa dicevamo che era una partita semplice; oggi non ci sono più le squadre cuscinetto. Sono più prestanti, più freschi mentalmente, saltano l’uomo e noi no”.

Ora, però, l’attenzione della Nazionale di Gattuso si sposta sugli spareggi di marzo. Dello stesso avviso anche Abodi: “A noi interessa solo che l’Italia vada ai Mondiali, facciamo una tregua dalle critiche e aiutiamo i ragazzi. Preoccupato? No, perché possiamo farcela: dobbiamo tirar fuori quello che non abbiamo visto sempre”.

Leggi anche
Presentata la legge Bove: “Combattiamo la disinformazione sugli arresti cardiaci”
Nigeria fuori dal Mondiale: i rigori e l’accusa di “rito voodoo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA