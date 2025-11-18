Il ministro dello sport e dei giovani, Andrea Abodi, è intervenuto oggi alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora su Rai Radio 1. Tra i temi affrontati, anche quello relativo alla Nazionale italiana e alla sconfitta incassata domenica sera contro la Norvegia, con cui gli azzurri hanno concluso la fase a gironi di qualificazione ai Mondiali. “La Norvegia è più forte, è una questione di metodo e modello, non solo di DNA”, ha detto il ministro. “Perché quindici anni fa dicevamo che era una partita semplice; oggi non ci sono più le squadre cuscinetto. Sono più prestanti, più freschi mentalmente, saltano l’uomo e noi no”.
Abodi: "La Norvegia è più forte. Mondiali? Possiamo farcela"
Abodi: “La Norvegia è più forte. Mondiali? Possiamo farcela”
Il ministro dello sport commenta il momento degli azzurri dopo il ko di San Siro
Ora, però, l’attenzione della Nazionale di Gattuso si sposta sugli spareggi di marzo. Dello stesso avviso anche Abodi: “A noi interessa solo che l’Italia vada ai Mondiali, facciamo una tregua dalle critiche e aiutiamo i ragazzi. Preoccupato? No, perché possiamo farcela: dobbiamo tirar fuori quello che non abbiamo visto sempre”.
