Abodi: “La Norvegia è più forte. Mondiali? Possiamo farcela”

Il ministro dello sport e dei giovani, Andrea Abodi, è intervenuto oggi alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora su Rai Radio 1. Tra i temi affrontati, anche quello relativo alla Nazionale italiana e alla sconfitta incassata domenica sera contro la Norvegia, con cui gli azzurri hanno concluso la fase a gironi di qualificazione ai Mondiali. “La Norvegia è più forte, è una questione di metodo e modello, non solo di DNA”, ha detto il ministro. “Perché quindici anni fa dicevamo che era una partita semplice; oggi non ci sono più le squadre cuscinetto. Sono più prestanti, più freschi mentalmente, saltano l’uomo e noi no”.