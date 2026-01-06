Addio a Gianpaolo Tosel, per un decennio giudice sportivo della Serie A

Aveva 85 anni: magistrato friulano, ha ricoperto l’incarico dal 2007 al 2016

È scomparso all’età di 85 anni, a Udine, Gianpaolo Tosel, che per quasi un decennio è stato il giudice sportivo della Serie A. Magistrato friulano, ha ricoperto diversi ruoli nel mondo del calcio: da collaboratore dell’ufficio inchieste della Figc, passando per la Commissione disciplinare, fino al 2007, quando è diventato giudice sportivo, incarico che ha ricoperto fino al 2016.