Addio a Gianpaolo Tosel, per un decennio giudice sportivo della Serie A

Addio a Gianpaolo Tosel, per un decennio giudice sportivo della Serie A

Aveva 85 anni: magistrato friulano, ha ricoperto l’incarico dal 2007 al 2016
Matteo Curreri

È scomparso all’età di 85 anni, a Udine, Gianpaolo Tosel, che per quasi un decennio è stato il giudice sportivo della Serie A. Magistrato friulano, ha ricoperto diversi ruoli nel mondo del calcio: da collaboratore dell’ufficio inchieste della Figc, passando per la Commissione disciplinare, fino al 2007, quando è diventato giudice sportivo, incarico che ha ricoperto fino al 2016.

Al di fuori del calcio, per vent’anni ha svolto il ruolo di sostituto procuratore a Udine, poi a Venezia, prima di tornare nella sua Udine come procuratore capo. È stato protagonista di numerose inchieste legate a fatti che hanno attraversato il nostro Paese, dalle Br ai sequestri di persona, come quello fallito all’industriale Roberto Snaidero, fino al processo per l’omicidio di Giuseppe Taliercio, dirigente Montedison.

 

