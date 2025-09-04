Addio a Giorgio Armani, il re della moda e patron dell’Olimpia Milano

È morto a 91 anni Giorgio Armani, re della moda e patron dell’Olimpia Milano dal 2008. Nato a Piacenza l’11 luglio 1934, aveva fondato l’azienda che porta il suo nome, legandola spesso allo sport: dalle divise del Piacenza e del Chelsea a quelle della Nazionale inglese e dell’Italia ai Giochi di Londra 2012 con il marchio EA7. Alla guida dell’Olimpia ha segnato un’epoca, seguendo la squadra da vicino con discrezione e stile. Sotto la sua proprietà il club biancorosso ha conquistato 6 Scudetti (compreso quello della terza stella), 4 Coppa Italia e 5 Supercoppe italiane. Con lui Milano è tornata tra le prime quattro del continente, centrando il terzo posto in Eurolega nel 2021. Uomo gentile e appassionato, Armani lascia un vuoto profondo nello sport e nella moda.