Addio a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis: si è spento a 92 anni

Lo sport italiano piange una vera e propria leggenda. Nicola Pietrangeli è scomparso all’età di 92 anni, primo tennista italiano a vincere uno Slam e unico connazionale inserito nella Hall of Fame del Tennis. Ne aveva conquistati due: il Roland Garros nel 1959 e nel 1960, venendo superato soltanto lo scorso 26 gennaio da Jannik Sinner. Era inoltre stato il capitano della squadra azzurra che nel 1976 vinse la sua prima Coppa Davis. In totale ha vinto 48 tornei, tra cui due Internazionali d’Italia e tre di Montecarlo. Il suo massimo in carriera è stato il numero 3 del ranking mondiale. Nel doppio aveva conquistato il Roland Garros nel 1959 in coppia con Orlando Sirola.