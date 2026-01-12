AIA, chiesti 13 mesi di inibizione per Zappi: “Ho sempre rispettato le regole”

Durante l’udienza davanti al Tribunale Nazionale, la Procura Federale ha chiesto 13 mesi di inibizione per il presidente dell’AIA, Antonio Zappi. L’accusa è di aver esercitato pressioni sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, in particolare su Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi. "Ho sempre operato nel rispetto delle regole e nell’ambito dell’inviolabile autonomia tecnica e organizzativa propria dell’AIA", ha dichiarato Zappi, aggiungendo: "Voglio precisare che non si sta giudicando solo la mia persona, ma l’azione stessa del presidente dell’AIA, democraticamente eletto dagli associati, che esercita un mandato tecnico e organizzativo indipendente, definito dai Principi Informatori, dallo Statuto dell’Associazione e dalle norme federali".