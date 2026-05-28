Il difensore nella lista della nazionale: i convocati

Andrea Croveri
Il gol più bello di Bruno Peres con il Torino

Il gol più bello di Bruno Peres (VIDEO)

Ardian Ismajli si candida come uno dei punti fermi della nuova Albania di Rolando Maran. Il difensore del Torino figura tra i 27 convocati del ct italiano per le amichevoli contro Israele e Lussemburgo, prime uscite ufficiali del nuovo corso rossonero dopo l’addio a Sylvinho. Arrivato al Torino nell’estate 2025 a parametro zero dopo la fine dell’esperienza all’Empoli, in granata ha vissuto una stagione in crescita: frenato inizialmente da alcuni problemi fisici, si è poi imposto come leader della difesa di Roberto D’Aversa. Ora sarà uno dei riferimenti anche per Maran, che punta su di lui per dare stabilità e personalità alla nuova Albania.

ismajli

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I convocati: ecco Ismajli

Portieri: Alen Sherri, Simon Simoni, Pano Qirko

Difensori: Berat Gjimshiti, Arlind Ajeti, Ardian Ismajli, Klisman Cake, Bujar Pllana, Mario Mitaj, Naser Aliji, Stavro Pilo, Elseid Hysaj, Andi Hadroj

Centrocampisti: Kristjan Asllani, Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Qazim Laçi, Luis Hasa, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arbër Hoxha, Taulant Seferi, Anis Mehmeti

Attaccanti: Mirlind Daku, Armando Broja, Myrto Uzuni, Cristian Shpendi

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