Allegri squalificato, partita seguita… dalla tribuna stampa

Non dalla panchina, non dalla tribuna autorità e nemmeno da uno Sky Box. Massimiliano Allegri, squalificato dopo l’espulsione rimediata con il Bologna, ha scelto un luogo insolito per seguire Udinese-Milan: l’ultima fila della tribuna stampa del Bluenergy Stadium, poco sopra i membri dell'ufficio stampa della squadra rossonera. Una posizione atipica per un allenatore, ma non per il tecnico livornese che, fedele al suo temperamento, non è certo rimasto in silenzio. In panchina il suo posto è stato preso dal vice Marco Landucci, ma Allegri ha fatto sentire comunque la propria presenza, questa volta non ai giocatori in campo, ma ai giornalisti intorno a lui. Al suo fianco sedeva Aldo Dolcetti, storico collaboratore dello staff rossonero. Con ogni probabilità, era proprio lui a mantenere il filo diretto con la panchina, riportando in tempo reale le indicazioni tattiche del tecnico. Così, tra gli sguardi curiosi dei presenti, Allegri ha confermato ancora una volta una certezza: la grinta non conosce squalifiche.