Arbitro quindicenne aggredito in Puglia: l’Aia insorge

Una brutta avventura quella che ha riguardato Nicola, arbitro quindicenne, lo scorso sabato nel Tarantino. Al termine del match tra le Under 16 di Ginosa e Hellas Laterza è stato aggredito mentre stava rientrando negli spogliatoi, quando un sedicenne tesserato degli ospiti ha colpito il fischietto con pugni al volto e un calcio. Accorso subito al pronto soccorso di Ginosa, è stato dimesso in serata. L’Hellas Laterza ha immediatamente messo fuori rosa il suo tesserato, primo provvedimento in attesa di quello della giustizia sportiva.