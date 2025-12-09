Una brutta avventura quella che ha riguardato Nicola, arbitro quindicenne, lo scorso sabato nel Tarantino. Al termine del match tra le Under 16 di Ginosa e Hellas Laterza è stato aggredito mentre stava rientrando negli spogliatoi, quando un sedicenne tesserato degli ospiti ha colpito il fischietto con pugni al volto e un calcio. Accorso subito al pronto soccorso di Ginosa, è stato dimesso in serata. L’Hellas Laterza ha immediatamente messo fuori rosa il suo tesserato, primo provvedimento in attesa di quello della giustizia sportiva.
Arbitro quindicenne aggredito in Puglia: l'Aia insorge
Pugni e calci a fine partita: il responsabile è stato subito messo fuori rosa dalla propria squadra
“Dalla nostra base associativa giunge ormai costantemente il grido di dolore per dire definitivamente basta a questa vergogna, che rappresenta una vera umiliazione per il calcio italiano. Risponderemo con azioni che saranno valutate nei prossimi giorni”, ha affermato il presidente dell’Aia, Antonio Zappi.
Per sensibilizzare su quanto accaduto, l’Aia, con il permesso dei genitori, ha pubblicato online le foto del ragazzo che mostrano l’occhio pesto, il viso tumefatto e una gamba gonfia.
