Atalanta, nasce la New Balance Arena: nuovo nome per lo stadio di Bergamo

Nuova era per l’Atalanta: da oggi lo stadio di Bergamo cambia ufficialmente nome. L’impianto, già aggiornato con la nuova insegna, sarà infatti denominato New Balance Arena, in virtù della partnership con il kit sponsor del club. Si chiude così il capitolo Gewiss Stadium, denominazione che aveva accompagnato i nerazzurri nelle ultime sei stagioni. "L’impegno a restituire valore alla comunità e a sostenere la crescita delle nuove generazioni di calciatori" – si legge nella nota ufficiale dell’Atalanta – rappresenta il filo conduttore della collaborazione. Entusiasta anche il co-chairman Stephen Pagliuca: "Siamo orgogliosi di questa partnership con New Balance, fondata sulla condivisione di valori come il duro lavoro, l’integrità e il legame profondo con la nostra comunità. Non vediamo l’ora di continuare a raggiungere traguardi importanti, dentro e fuori dal campo". La novità non riguarda solo lo stadio: anche il centro sportivo giovanile di Zingonia porterà il nome di New Balance Academy – Dedicata a Mino Favini, in omaggio allo storico talent scout e formatore che ha scritto pagine fondamentali della storia atalantina.