Atalanta: tifosi arrestati prima della partita di Champions

Notte di tensione a Parigi alla vigilia di PSG-Atalanta. Martedì 16 settembre, poco dopo le 21, Rue des Lombards si è trasformata in un campo di battaglia tra tifosi francesi e bergamaschi. La polizia parigina è intervenuta arrestando 19 ultras atalantini con accuse di violenza – anche con armi improprie – e danneggiamento. Non si tratta di un episodio isolato: già il 30 agosto i sostenitori nerazzurri erano finiti sotto i riflettori per via degli scontri con i tifosi del Como nell’area di sosta Somaglia, al rientro dalla trasferta di Parma. Per quei fatti, le autorità italiane hanno imposto il divieto di trasferta per le gare con Torino, Juventus e Cremonese. Domenica, quindi, all’Olimpico Grande Torino il settore ospiti resterà chiuso e i granata potranno contare su un clima interamente a favore. Per Juric e i suoi, un’ulteriore difficoltà. Per il Toro un’occasione in più per provare a sfruttare il fattore campo.