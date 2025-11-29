Atletico Madrid sanzionato dall’UEFA: tifosi protagonisti di saluti nazisti

Multa di 40.000 euro e divieto condizionato per un anno di vendere biglietti per la successiva trasferta per l’Atletico Madrid. Il club colchonero è stato infatti sanzionato dalla Commissione di Controllo, Etica e Disciplina della Uefa per il comportamento della sua tifoseria in occasione della gara di Champions League dello scorso 21 ottobre all’Emirates contro l’Arsenal, chiusa sul risultato di 4-0 in favore dei Gunners. I supporter dell’Atletico si sono infatti resi protagonisti di intimidazioni e gesti di stampo nazista, puniti con 30.000 euro di multa, più 10.000 euro per lancio di oggetti.
Non è la prima volta che il club madrileno finisce sotto i riflettori per questo tipo di vicende, viste le analoghe situazioni verificatesi nella scorsa stagione nella gara contro il Benfica al Da Luz di Lisbona. Anche in quel caso la Uefa aveva sanzionato l’Atletico Madrid a causa dei saluti nazisti da parte di alcuni tifosi, con una multa di 30.000 euro e l’impossibilità di vendere biglietti per una partita.
