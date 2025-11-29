Atletico Madrid sanzionato dall’UEFA: tifosi protagonisti di saluti nazisti

Multa di 40.000 euro e divieto condizionato per un anno di vendere biglietti per la successiva trasferta per l’Atletico Madrid. Il club colchonero è stato infatti sanzionato dalla Commissione di Controllo, Etica e Disciplina della Uefa per il comportamento della sua tifoseria in occasione della gara di Champions League dello scorso 21 ottobre all’Emirates contro l’Arsenal, chiusa sul risultato di 4-0 in favore dei Gunners. I supporter dell’Atletico si sono infatti resi protagonisti di intimidazioni e gesti di stampo nazista, puniti con 30.000 euro di multa, più 10.000 euro per lancio di oggetti.