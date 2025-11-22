Barcellona, il giorno del ritorno al Camp Nou: oggi la sfida con l’Athletic

Una giornata storica per i tifosi cules: dopo 909 giorni il Barcellona torna nella sua casa, il Camp Nou, per affrontare alle 16.15 l’Athletic Club di Bilbao. Non si tratta però della realizzazione completa del progetto Espai Barça, il maxi-intervento da 1,5 miliardi che ha accumulato continui ritardi. Al momento sono disponibili soltanto 45.401 posti, ben lontani dai 104.600 che l’impianto offrirà a regime. E i prezzi — come riporta Calcio e Finanza — sono altissimi: biglietti dai 199 a oltre 500 euro, 8.000 posti VIP fino a 1.500 euro, abbonati con supplementi tra 20 e 52 euro a gara. Il Barça conta su questi ricavi per raggiungere i 226 milioni previsti nel 2025/26 e recuperare margine salariale, mentre a lavori conclusi il nuovo stadio dovrebbe generare circa 120 milioni annui solo dall’area VIP.