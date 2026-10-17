Baroni rischia l’esonero dopo appena sette giornate: Zanetti e Ballardini tra i possibili sostituti

Andrea Croveri
Copertina video Filadelfia

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La panchina di Marco Baroni traballa dopo solo sette giornate di Serie B. Il pareggio per 2-2 contro il Catanzaro lascia l’Hellas Verona a metà classifica e a quota otto punti, lontano dalle aspettative. Il tecnico, ex granata, rischia di pagare un avvio complicato, tra risultati altalenanti e una squadra che continua a concedere troppo. La dirigenza starebbe valutando la sua posizione e le possibili alternative: tra i nomi accostati alla panchina gialloblù figurano Paolo Zanetti, già in passato alla guida degli scaligeri, e Davide Ballardini. Per Baroni la settima giornata potrebbe quindi segnare un passaggio decisivo: il pareggio non è bastato a rasserenare l’ambiente e il club è chiamato a decidere se proseguire con l’attuale allenatore o cambiare guida tecnica.

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