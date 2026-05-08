Nel corso della mattinata presso la Chiesa Conversione di San Paolo a Brescia, sua città natale, sono stati celebrati i funerali di Evaristo Beccalossi, storico centrocampista dell'Inter, mancato nella notte tra martedì e mercoledì. Come riporta Sky Sport, in seguito ad un malore avuto nel gennaio del 2025 e ad essere stato in coma per un gran periodo di tempo, le condizioni di salute dell'ex bandiera nerazzurra erano critiche.

Per l'addio all'iconico numero 10 dell'Inter erano presenti centinaia di persone e diverse figure del club nerazzurro e famigliari e affetti del Becca, come Enrico Ruggeri, suo grande amico, una delegazione della dirigenza interista composta da Zanetti, Ausilio, Toldo, Catanese e Vecchi, un gruppo in rappresentanza dell' Under 23, delle giovanili e Pio Esposito. Sulla bara sono state poste sia la maglia nerazzurra, sia quella del Brescia. Tra meno di una settimana, il 12 maggio, Beccalossi avrebbe festeggiato i 70 anni.