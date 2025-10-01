tor altre news Belotti si opera al crociato: il messaggio ai tifosi dopo l’intervento

NEWS

Belotti si opera al crociato: il messaggio ai tifosi dopo l’intervento

Belotti si opera al crociato: il messaggio ai tifosi dopo l’intervento - immagine 1
L'operazione è terminata con successo e il numero 9 del Cagliari ha voluto affidare ai social un messaggio personale
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

Il destino ha voluto fermare ancora una volta Andrea Belotti. Nel corso della sfida tra Cagliari e Inter, l’attaccante classe ’93 ex-Torino ha riportato un grave infortunio al ginocchio sinistro, che i primi esami hanno confermato essere una lesione al legamento crociato anteriore. L'operazione è terminata con successo e il numero 9 del Cagliari ha voluto affidare ai social un messaggio personale. A seguire le sue parole:

"L’operazione è andata bene.  Il primo mattoncino è stato messo ed adesso bisogna lavorare senza sosta per continuare a costruire. In questo momento che mi ha messo a dura prova è stato fondamentale per me sentire il vostro affetto; ci tengo a ringraziare tutte quelle persone che hanno avuto un pensiero per me, ringrazio il Cagliari e tutti i tifosi per la loro vicinanza e grazie anche alle squadre nella quali ho giocato per avermi dedicato un augurio. A mia moglie e alle mie figlie che hanno voluto esserci, ad ogni costo, in questo momento difficile e che mi hanno dato tutta la forza per risollevarmi e per andare avanti.

Ci rivediamo in campo, con affetto, Andrea".

Leggi anche
Champions League: due italiane in campo, riflettori su Barcellona-PSG
Allenatori liberi in Serie A: da Vanoli a Palladino passando per Cioffi e Gotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA