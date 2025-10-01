Belotti si opera al crociato: il messaggio ai tifosi dopo l’intervento

Il destino ha voluto fermare ancora una volta Andrea Belotti. Nel corso della sfida tra Cagliari e Inter , l’attaccante classe ’93 ex-Torino ha riportato un grave infortunio al ginocchio sinistro, che i primi esami hanno confermato essere una lesione al legamento crociato anteriore . L'operazione è terminata con successo e il numero 9 del Cagliari ha voluto affidare ai social un messaggio personale. A seguire le sue parole:

"L’operazione è andata bene. Il primo mattoncino è stato messo ed adesso bisogna lavorare senza sosta per continuare a costruire. In questo momento che mi ha messo a dura prova è stato fondamentale per me sentire il vostro affetto; ci tengo a ringraziare tutte quelle persone che hanno avuto un pensiero per me, ringrazio il Cagliari e tutti i tifosi per la loro vicinanza e grazie anche alle squadre nella quali ho giocato per avermi dedicato un augurio. A mia moglie e alle mie figlie che hanno voluto esserci, ad ogni costo, in questo momento difficile e che mi hanno dato tutta la forza per risollevarmi e per andare avanti.