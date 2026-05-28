Continua il "gioco delle sedie" a cui la Serie A ci ha abituato negli ultimi anni, con gli allenatori che faticano ad accasarsi a una maglia per un lungo periodo e i club puntano su progetti a breve termine.

Soltanto due anni è durata l'esperienza di Vincenzo Italiano a Bologna, arrivato con il peso di dover succedere a Thiago Motta dopo la conquista della zona Champions, ma andatosene con una Coppa Italia in bacheca. La risoluzione del contratto è stata consensuale dopo il summit di questa mattina. Il tecnico ora è nella lista dei pretendenti per la panchina del Napoli. Intanto, lato club, bisogna scegliere il successore. I favoriti sono Palladino (che è prossimo a lasciare l'Atalanta), Pioli e Di Francesco.

Il comunicato del club rossoblu

"Il Bologna Fc 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. La società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera"