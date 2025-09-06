Borna Sosa continua a deludere. Jarni: “Non so cosa gli sia successo”

Dopo aver deluso in maglia granata, Borna Sosa sembra ancora non essersi ripreso appieno. Il terzino croato, oggi giocatore del Crystal Palace, nella giornata di ieri è stato elemento titolare nella formazione di Zlatko Dalic per la sfida in trasferta contro le Isole Faroe, match valevole per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Una prestazione non eccelsa quella dell'ex terzino granata, che non ha contribuito troppo alla vittoria di misura - con gol di Kramaric - dei suoi: non a caso, al 51' ha lasciato il campo in favore di Ivan Perisic. A commentare la sua prestazione un altro ex giocatore granata, nella stagione 1993/1994, Robert Jarni, che così ha attaccato Sosa: "E' stato decisamente uno dei più deboli. Mi sarebbe piaciuto che avesse giocato una buona partita, ma non è riuscito a imporsi. Quando abbiamo bisogno di lui non si fa trovare pronto" ha commentato l'ex allenatore della Croazia Under 17. Lo stesso Jarni che ormai oltre un anno fa ai microfoni di Toro News descriveva Borna Sosa come un giocatore che sarebbe stato "molto utile per la squadra", nella serata di ieri sembrava di tutt'altro avviso: "Con quel ragazzo dovremmo parlare un po'. Quando è arrivato in nazionale, giocava in modo fantastico. Cosa è successo? Non lo so. Non riesco a capire come possa essere caduto tanto in basso" ha concluso Robert Jarni.