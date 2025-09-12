Bove saluta la Fiorentina: “Sei stata due volte rinascita”

Edoardo Bove saluta la Fiorentina con una lunga lettera d’addio pubblicata sui social. Il centrocampista romano, classe 2002, ha ringraziato la società e la città per il sostegno ricevuto: “Cara ACF Fiorentina, ti ringrazio dal profondo del cuore. Mi sei stata vicina nel momento più difficile della mia vita e questo non lo dimenticherò mai… Mi piace pensare che la nostra storia insieme non finisca qui!”.