Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor altre news Bove saluta la Fiorentina: “Sei stata due volte rinascita”

NEWS

Bove saluta la Fiorentina: “Sei stata due volte rinascita”

Bove saluta la Fiorentina: “Sei stata due volte rinascita” - immagine 1
Il centrocampista romano affida ai social una lunga lettera di ringraziamento a club, tifosi e città dopo mesi difficili vissuti lontano dal campo
Matteo Curreri

Edoardo Bove saluta la Fiorentina con una lunga lettera d’addio pubblicata sui social. Il centrocampista romano, classe 2002, ha ringraziato la società e la città per il sostegno ricevuto: “Cara ACF Fiorentina, ti ringrazio dal profondo del cuore. Mi sei stata vicina nel momento più difficile della mia vita e questo non lo dimenticherò mai… Mi piace pensare che la nostra storia insieme non finisca qui!”.

Negli ultimi giorni Bove è passato al Viola Park per salutare i compagni, prima di rivolgersi anche ai tifosi: “Cari fiorentini, siete riusciti in poco tempo a occupare un posto speciale nel mio cuore. Porterò sempre con me il vostro amore incondizionato”. Infine, il messaggio a Firenze: “Sei stata due volte rinascita. Edoardo”. Da quel Fiorentina-Inter, datato 1° dicembre scorso, Bove non è più tornato in campo. Per il problema cardiaco gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo.

Leggi anche
UFFICIALE, niente Italia né San Siro: la finale di Champions 2026/27 sarà a Madrid
Torneo internazionale di Settimo Torinese: al via la quarta edizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA