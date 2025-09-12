Edoardo Bove saluta la Fiorentina con una lunga lettera d’addio pubblicata sui social. Il centrocampista romano, classe 2002, ha ringraziato la società e la città per il sostegno ricevuto: “Cara ACF Fiorentina, ti ringrazio dal profondo del cuore. Mi sei stata vicina nel momento più difficile della mia vita e questo non lo dimenticherò mai… Mi piace pensare che la nostra storia insieme non finisca qui!”.
Bove saluta la Fiorentina: "Sei stata due volte rinascita"
Bove saluta la Fiorentina: “Sei stata due volte rinascita”
Il centrocampista romano affida ai social una lunga lettera di ringraziamento a club, tifosi e città dopo mesi difficili vissuti lontano dal campo
Negli ultimi giorni Bove è passato al Viola Park per salutare i compagni, prima di rivolgersi anche ai tifosi: “Cari fiorentini, siete riusciti in poco tempo a occupare un posto speciale nel mio cuore. Porterò sempre con me il vostro amore incondizionato”. Infine, il messaggio a Firenze: “Sei stata due volte rinascita. Edoardo”. Da quel Fiorentina-Inter, datato 1° dicembre scorso, Bove non è più tornato in campo. Per il problema cardiaco gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo.
