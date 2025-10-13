Toro News
Bremer ko: lesione al ginocchio, verrà operato

Nuovo infortunio per il brasiliano ex difensore del Torino, già fermo a lungo nella scorsa stagione. Previsto uno stop di almeno 4-6 settimane
Matteo Curreri

Brutta notizia per Gleison Bremer. L’ex difensore del Torino, in granata dal 2018 al 2022, che aveva già saltato le gare della Juventus contro Villarreal e Milan, ha riportato una lesione al ginocchio sinistro. Si tratta di un nuovo problema per il brasiliano, dopo il lungo stop che lo scorso anno gli aveva compromesso la stagione dopo poche giornate, incidendo sulle ambizioni della sua squadra.

Questa mattina, come comunicato dal club bianconero, Bremer è stato sottoposto a un consulto medico a Lione, che ha confermato la lesione. Nelle prossime ore il difensore sarà sottoposto a un intervento di meniscectomia artroscopica selettiva. È dunque previsto un nuovo stop prolungato per il brasiliano, che avrà probabilmente bisogno di quattro-sei settimane per tornare ad allenarsi e di qualche settimana in più per rientrare in campo.

 

