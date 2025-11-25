Brutta sorpresa per Vardy: ladri in azione nella villa sul Lago di Garda

Una brutta esperienza quella vissuta da Jamie Vardy. L’icona del Leicester campione d’Inghilterra nel 2016, con Claudio Ranieri in panchina, da quest’estate è un giocatore della Cremonese. I grigiorossi, allenati dall’ex granata Davide Nicola, sono stati impegnati in quest’ultima giornata di campionato nel match casalingo contro la Roma, vinto 1-3 dagli ospiti. Una volta rientrato dalla sfida dello Zini, la villa di Salò, sul Lago di Garda, dove Vardy ha deciso di abitare durante la sua esperienza italiana, gli ha riservato una brutta sorpresa. Alcuni malviventi hanno approfittato del suo impegno sul rettangolo verde per ripulire la casa dell’attaccante inglese. Sarebbero almeno tre le persone coinvolte, che avrebbero forzato una finestra e rubato gioielli, contanti e orologi di valore. Secondo le prime indiscrezioni, i ladri avrebbero racimolato un bottino di circa 100.000 euro. Sono subito partite le indagini dei carabinieri di Salò. Per gli inquirenti, il gruppo criminoso era a conoscenza degli spostamenti di Vardy e della sua famiglia e del fatto che l’abitazione sarebbe rimasta incustodita.