Venerdì 10 aprile. Giornata segnata dalla presentazione di Torino-Verona, con la conferenza di D'Aversa alle 14:30, e giornata che vede lo sciopero dei giornalisti di La7. Il motivo è spiegato in una nota del Comitato di redazione della testata, a cominciare dall'assunzione dei precari: "In un’azienda solida che registra record di ascolti e consensi chiedono di essere pagati correttamente, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi aziendali".

Il comunicato prosegue, mantenendo sotto accusa Urbano Cairo: "Il ricorso a forfait irrisori da parte dell’editore elude di fatto le previsioni contrattuali e riduce in modo consistente gli stipendi. Non solo: l’editore continua a non pagare una parte dei compensi domenicali, riconosciuta a tutti i giornalisti italiani, nonostante in questo senso si sia pronunciata anche la Corte di Cassazione". Lo sciopero coinvolgerà anche il sito e i canali social del Tg La7, che non verranno aggiornati.