Cairo: ufficiale il nuovo ad per LA7, sarà Alberto Braggio

Novità ai vertici di LA7. Come annunciato da Cairo Communication, Alberto Braggio assume il ruolo di amministratore delegato della rete, subentrando a Marco Ghigliani, scomparso lo scorso ottobre dopo aver guidato l’emittente dal 2012. Braggio è una figura di lunga esperienza all’interno del Gruppo Cairo Communication, in cui lavora da oltre vent’anni. Siede nei consigli di amministrazione di Cairo Editore, CairoRcs Media, M-Dis, Ads e nel consiglio generale della Fieg. Negli ultimi anni ha seguito da vicino le attività operative di Cairo Editore, ricoprendo la carica di Direttore Generale. Dal primo gennaio è prevista un’ulteriore novità: Edoardo Zecca entrerà in Cairo Editore come nuovo Direttore Generale. Zecca ha recentemente ricoperto il ruolo di Direttore Operativo nel gruppo Società Editrice Italiana e, nel corso della sua carriera, ha lavorato anche in Telettra, Rcs, Mondadori, Telecom, Fieg e Il Sole 24 Ore. È stato inoltre docente a contratto di Organizzazione aziendale presso l’Università Bocconi.