Potrebbe chiudersi rapidamente l’inchiesta della Procura di Milano sulle scommesse illegali che coinvolge tredici calciatori professionisti. Le contestazioni, notificate a ventidue persone, riguardano reati di lieve entità. Trattandosi di contravvenzioni punibili con l’arresto fino a tre mesi o con una multa massima di 500 euro, la legge consente agli indagati di chiudere la questione senza processo, versando una somma pari alla metà del massimo previsto: 250 euro.
Calcio scommesse: indagati 13 giocatori, due ex Toro
L’indagine nasce da un’inchiesta più ampia che ha portato all’arresto o al sequestro dei beni di cinque persone: Tommaso De Giacomo e Patrick Frizzera, considerati i promotori del giro di scommesse, e gli amministratori della gioielleria milanese Elysium — Antonio Scinocca, Antonio Parise e Andrea Piccini — che sarebbe stata utilizzata come una sorta di “banca parallela” per regolare i debiti di gioco attraverso la compravendita di orologi di lusso. Il 26 novembre il gip dovrà pronunciarsi sulle richieste di patteggiamento presentate da questi cinque principali indagati. Tra i calciatori coinvolti figurano Sandro Tonali, oggi al Newcastle, e Nicolò Fagioli, ora alla Fiorentina, già sanzionati in sede sportiva. Secondo l'accusa, non solo avrebbero partecipato alle scommesse, ma anche promosso le piattaforme illegali gestite da De Giacomo e Frizzera, con l’ex arbitro Pietro Marinoni. I siti Betsport22.com, Swapbet365.eu, Vipsport360.com e Texinho.com sarebbero stati attivi tra il 2021 e il 2023, e Tonali e Fagioli avrebbero ricevuto bonus o riduzioni dei debiti in cambio della promozione, violando il divieto di pubblicità previsto dalla legge 401/1989. Gli altri sportivi sono accusati solo di aver partecipato a giochi non autorizzati, senza alterare partite. Più che un nuovo scandalo, dunque, si profila una chiusura simbolica. Con il pagamento di 250 euro, gli indagati potranno archiviare la vicenda e voltare pagina, mettendo fine a un’inchiesta che, almeno sul piano penale, sembra destinata a spegnersi sul nascere.
I giocatori indagati—
I calciatori a cui i pubblici ministeri Roberta Amadeo e Paolo Filippini hanno notificato l'imputazione:
Alessandro Florenzi (ex Milan)
Nicolò Zaniolo (oggi all’Udinese, all’epoca alla Roma)
Mattia Perin (Juventus)
Weston McKennie (Juventus)
Leandro Paredes (ex Juventus)
Angel Di Maria (ex Juventus)
Raoul Bellanova (oggi Atalanta, ex Inter e Torino)
Samuele Ricci (Milan, ex Torino, all’epoca Empoli)
Cristian Buonaiuto (oggi Padova)
Matteo Cancellieri (Lazio, ex Parma ed Empoli)
Héctor Junior Firpo (Betis Siviglia, ex Leeds United)
