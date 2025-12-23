Calciomercato, l’ex granata Simone Verdi lascia Como: rimane in Italia

Il mercato invernale non ha ancora aperto ufficialmente i battenti, ma c’è già chi si è portato avanti con il lavoro. L’ex granata Simone Verdi, trequartista classe ’92, ha infatti iniziato ad allenarsi in Serie B agli ordini di Fabrizio Castori, tecnico della squadra Sudtirol. Il giocatore, ancora sotto contratto con il Como, ha ottenuto il nulla osta dal club lariano che gli ha permesso di lavorare con la prima squadra biancorossa, anticipando i tempi in vista di una nuova avventura. L’operazione potrà essere formalizzata solo dal 2 gennaio, data di apertura della sessione invernale di calciomercato, ma intanto Verdi può già iniziare a prendere confidenza con ambiente, staff tecnico e compagni, mentre il club ha ringraziato il Como per la disponibilità dimostrata.