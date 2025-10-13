Capo Verde sul tetto dell’Africa. 11 anni dopo, Varela è dimenticato: sarà Mondiale

Un sogno diventato realtà. Capo Verde è sul tetto dell'Africa, a livello Mondiale. Per la prima volta nella breve storia di Capo Verde come stato (ha raggiunto l'indipendenza dal Portogallo nel 1975), la sua Nazionale parteciperà ai Mondiali di calcio. Un riscatto dopo che 11 anni fa, per l'edizione del 2014, Capo Verde si era qualificato ma a causa della presenza di Varela, che ancora non aveva scontato la squalifica, non era potuto passare effettivamente all'edizione dei Mondiali, lasciando che ci fosse la Tunisia al suo posto. Oggi è realtà: Capo Verde termina il girone D con 7 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta, 23 punti e primo posto, a quattro lunghezze dal favoritissimo Camerun. Un giorno diventato storia per quella che, oggi, è la seconda nazionale più piccola per popolazione a partecipare ai Mondiali, dietro all'Islanda. Capo Verde conta 527.000 abitanti, per intenderci il 60% di quelli di Torino. 527.000 abitanti divisi su 10 isole che oggi sono in festa, e lo saranno almeno fino all'inizio dei Mondiali. Ma forse, per sempre.