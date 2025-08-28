Champions League, cambia l’orario della finale: fischio d’inizio alle 18

La nuova stagione di Uefa Champions League prende ufficialmente il via oggi con i sorteggi del girone unico, in programma alle 18 a Montecarlo. Ma la giornata sarà ricordata anche per una novità storica: la finale cambia orario. Dal 30 maggio 2026, quando si giocherà alla Puskas Arena di Budapest, il fischio d’inizio sarà anticipato dalle 21 alle 18. La scelta mira, come comunica la Uefa, a “migliorare l’esperienza complessiva della giornata di gara per tifosi, squadre e città ospitanti, ottimizzando logistica e operazioni”. L’obiettivo è “rendere l’evento più accessibile anche a famiglie e bambini”. Inoltre, “per i tifosi in trasferta significherà un migliore accesso ai trasporti pubblici e un ritorno più sicuro”, mentre “per le città ospitanti crescerà l’impatto economico positivo, offrendo ai sostenitori la possibilità di proseguire i festeggiamenti oltre la partita”.