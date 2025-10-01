Champions League: due italiane in campo, riflettori su Barcellona-PSG

La Champions League torna protagonista con una giornata ricca di sfide importanti. Il programma prevede incontri affascinanti in tutta Europa, ma l’attenzione si concentra soprattutto sulle italiane, Napoli e Juventus , e sul big match di serata: Barcellona-Paris Saint-Germain , scontro da copertina di questa fase a gironi che profuma già di finale anticipata.

Ad aprire il programma saranno Qarabag FK-Copenhagen e Union Saint-Gilloise, in campo alle 18:45. In serata, alle 21:00, riflettori su Monaco-Manchester City, con i padroni di casa chiamati all’impresa contro una delle grandi favorite per la vittoria finale. Spettacolo atteso anche al “Signal Iduna Park”, dove il Borussia Dortmund ospita l’Athletic Club. In Germania il Leverkusen se la vedrà con il PSV, mentre a Londra l’Arsenal giocherà contro l'Olympiakos in una sfida di nervi.

Alle 21:00 scenderanno in campo anche Napoli e Juventus . Il Napoli torna al “Diego Armando Maradona” con l’obbligo di rialzare la testa. Dopo il ko all’esordio in Champions contro il Manchester City e la sconfitta in campionato con il Milan, gli uomini di Conte devono fare punti per non complicare la corsa alla qualificazione. Lo Sporting Lisbona arriva con fiducia e con l’obiettivo di sfatare un tabù: non ha mai vinto in trasferta contro una squadra italiana.

Anche per la Juventus si prospetta una trasferta difficile, sul campo del Villarreal . La formazione di Tudor dovrà fare a meno di due pedine fondamentali come Bremer e Thuram, assenze che pesano sull’equilibrio del gioco bianconero. Il Villarreal, attualmente terzo in Liga e reduce da un ottimo avvio di stagione, proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà una Juve chiamata a dare un segnale forte sul palcoscenico europeo.

Barcellona-PSG: sfida stellare al Camp Nou

Il piatto forte della serata sarà senza dubbio Barcellona-Paris Saint-Germain, sfida che accende i riflettori del Camp Nou e promette emozioni forti. I blaugrana devono fare i conti con le pesanti assenze di Gavi, Raphinha Joan Garcia e Fermin, ma ritrovano Lamine Yamal, pronto a guidare l’attacco al fianco di Lewandowski. Dall’altra parte il PSG si presenta anch’esso rimaneggiato, privo di Marquinhos, Kvaratskhelia, Dembélé e Doué. Punterà quindi sul talento offensivo di Barcola e Gonçalo Ramos. Sarà dunque una partita dal pronostico incerto, che potrebbe essere decisa dalle giocate dei singoli.