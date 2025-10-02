Champions League: il Napoli vince con Milinkovic-Savic protagonista

Il Napoli torna a sorridere in Champions con un 2-1 sullo Sporting Lisbona. Un successo che porta sì la firma di Hojlund, autore di una doppietta su assist di De Bruyne, ma che deve molto anche a Vanja Milinkovic-Savic. L’ex portiere del Torino ha infatti messo la sua impronta sulla serata con una prova di personalità e sicurezza. Dai primi minuti ha guidato la retroguardia con autorevolezza, leggendo bene i movimenti degli attaccanti avversari e imponendo la sua fisicità in area. Pur non essendo chiamato a interventi clamorosi nel primo tempo, è rimasto sempre vigile, disinnescando ogni tentativo centrale dei portoghesi. Al 62’ ha subito il gol del colombiano Luis Suárez su rigore, episodio che rappresenta l’unica macchia della sua gara, ma senza reali responsabilità. Il momento chiave è arrivato nel recupero: su un colpo di testa ravvicinato di Hjulmand ha compiuto una parata straordinaria di puro istinto. Una giocata che è valsa i tre punti. Al termine del match, Vanja è intervenuto in mixed zone mantenendo il profilo basso nonostante la prestazione da protagonista: "Quando il mister decide che devo giocare io, gioco io e basta".