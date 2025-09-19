Champions League, le italiane sorridono: all’Atalanta oltre 35 milioni

Con le gare del giovedì si è chiusa la prima giornata di Champions League. Il bilancio per le italiane sorride solo all’Inter, unica delle quattro a centrare la vittoria. Pareggio per la Juventus, sconfitte invece per Napoli e Atalanta. Ma anche chi ha avuto una serata storta può consolarsi dal punto di vista economico: la Uefa ha infatti avviato i primi pagamenti per la partecipazione alla competizione, che comprendono il bonus di ingresso e la quota del nuovo segmento “value” (market pool e ranking storico), pari al 75%. In totale, oltre 1,3 miliardi di euro verranno distribuiti ai club, con ulteriori bonus per chi si è fermato ai playoff.