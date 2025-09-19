Champions League, le italiane sorridono: all’Atalanta oltre 35 milioni

Con le gare del giovedì si è chiusa la prima giornata di Champions League. Il bilancio per le italiane sorride solo all’Inter, unica delle quattro a centrare la vittoria. Pareggio per la Juventus, sconfitte invece per Napoli e Atalanta. Ma anche chi ha avuto una serata storta può consolarsi dal punto di vista economico: la Uefa ha infatti avviato i primi pagamenti per la partecipazione alla competizione, che comprendono il bonus di ingresso e la quota del nuovo segmento “value” (market pool e ranking storico), pari al 75%. In totale, oltre 1,3 miliardi di euro verranno distribuiti ai club, con ulteriori bonus per chi si è fermato ai playoff.
Al primo turno, l'Inter sfiora i 42 milioni, Juventus a quota 38, Napoli dietro con 34,5: il club bergamasco è la terza italiana per ricavi
Secondo Calcio e Finanza, le quattro italiane incasseranno complessivamente circa 150 milioni di euro. Ciascuna riceverà 17,87 milioni dal bonus partecipazione. Sul fronte “value”, l’Inter guida la classifica con 24,02 milioni, seguita da Juventus (20 milioni), Atalanta (17,3 milioni) e Napoli (16,67 milioni). Sommando le due voci, l’Inter sfiora quota 42 milioni, la Juventus si attesta sui 38, mentre Atalanta e Napoli si fermano rispettivamente a 35 e 34,5 milioni.
