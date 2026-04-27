Pessime notizie per l'Italia calcistica. Secondo il Corriere della Sera, Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, avrebbe contattato direttamente Ezio Simonelli, patron della Lega Serie A, per avvisarlo del non gradimento della UEFA per l'ipotesi di commissariamento della FIGC da parte della politica. Lo sloveno lo avrebbe anche messo al corrente in merito ai severi provvedimenti che sarebbe pronto a prendere verso la FIGC e l'intero calcio italiano. Innanzitutto, all'Italia verrebbe revocata la possibilità di ospitare gli Europei previsti per il 2032. Le squadre del campionato italiano poi verrebbero escluse dalla partecipazione alle Coppe europee, una vera e propria sciagura per il movimento calcistico italiano, già in una situazione delicata, a seguito della terza mancata qualificazione di fila ai Mondiali. Ecco allora le famose conseguenze evocate da Abodi.

Le parole di Simonelli sulla FIGC e la Serie A

Come riportato da TMW, il Presidente della Lega Serie A, Ezio, avrebbe tentato di spegnere le voci sulla questione, dichiarando in merito alla Serie A e alla FIGC: "Se risultasse che ci siano stati degli errori, sarà giusto che il responsabile paghi. Ma non è assolutamente da mettere in dubbio la credibilità del sistema e la regolarità del campionato".