Como, Suwarso: “Le aspettative sono più alte, ma sappiamo gestirle”

Tempo di sosta per le nazionali, ma già dal prossimo weekend tornerà la Serie A. Il Toro sarà impegnato lunedì 24 novembre nella gara contro il Como allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il presidente dei prossimi avversari dei granata, Mirwan Suwarso , ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: “Siamo molto felici di come ndata la stagione finora – dice –. Una cosa è certa: non è stressante come la scorsa stagione, perché l’anno scorso il nostro obiettivo era sopravvivere, restare in Serie A. Quest’anno il nostro obiettivo è fare meglio: saremmo felici con qualsiasi posizione sopra il decimo posto. E finora siamo in una buona posizione, quindi siamo molto contenti”.

Dopo la salvezza dello scorso anno, le aspettative sul Como sono più alte: “Credo sia normale – afferma Suwarso –. La gente probabilmente si aspetta di più da noi rispetto a prima. Abbiamo speso abbastanza, come si suol dire. Ma penso che si debba capire che ciò che abbiamo investito nella scorsa stagione, e forse all’inizio di questa, serve a garantirci stabilità e sostenibilità per il futuro. Non è qualcosa che faremo a ogni sessione di mercato, anzi: direi che abbiamo finito. Questa è stata la fase più intensa e aggressiva di ingaggio dei giocatori. D’ora in poi saremo più pragmatici e pratici. È normale, comunque, che con tutte queste attività ci siano aspettative più alte. Credo che Cesc e la squadra siano in grado di gestirle e speriamo di continuare a rendere orgogliosi i nostri tifosi per il modo in cui giochiamo”.