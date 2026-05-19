Dura soltanto due stagioni l’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Domenica, al Maradona, il tecnico saluterà i tifosi dopo aver riportato lo scudetto in città e restituito ambizione a un gruppo che oggi guarda al futuro con nuove certezze. Nessuna rottura con Aurelio De Laurentiis, nessun caso: soltanto la consapevolezza reciproca che il percorso fosse arrivato al capolinea con un anno d’anticipo rispetto al contratto. Conte ritiene di aver dato tutto per rilanciare il Napoli e renderlo competitivo ai massimi livelli, mentre il presidente ha preso atto della scelta del tecnico. Alla base della separazione c’è anche un patto siglato fin dal primo incontro alla FilmAuro: libertà reciproca qualora uno dei due avesse deciso di chiudere prima il rapporto. Ora bisogna vedere quale sarà il futuro per entrambe le squadre: il Napoli cerca un nuovo allenatore, Conte una nuova sfida.