Coppa d’Africa, svolta storica: dal 2028 si giocherà ogni quattro anni

Domani alle ore 20 italiane Marocco-Comore darà il via alla nuova edizione della Coppa d'Africa che si concluderà il 18 gennaio con la finale di Rabat. Coinvolti due giocatori granata, ossia il padrone di casa Adam Masina con il suo Marocco e Saul Coco con la Guinea Equatoriale. Due assenze che rischiano di creare problemi a Marco Baroni da qui alle prossime settimane. La competizione ovviamente toglierà diversi giocatori non solo ai granata, ma a numerosi club della Serie A. L'impegno, che si verifica ogni due anni, dal 2028 in poi sarà meno invadente a livello temporale. La decisione presa è che la Coppa d'Africa si disputerà ogni quattro anni, come accade per Mondiali e Europei. Ad annunciarlo è stato il presidente della Confederazione Africana Patrice Motsepe, che ha in mente anche un format simile alla Nations League: "Dopo la Coppa del Mondo per Club Fifa del 2029, avremo la prima Lega delle Nazioni Africane... con più montepremi, più risorse, più competizione".