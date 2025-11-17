Non è un periodo particolarmente florido per il calcio italiano. Le due esclusioni consecutive dai Mondiali hanno alimentato un comprensibile pessimismo riguardo alla salute del movimento. Ora, la pesante sconfitta subita ieri a San Siro contro la Norvegia non può che accrescerlo, soprattutto in vista dei playoff di marzo. Un altro mancato accesso alla competizione iridata rappresenterebbe una catastrofe impensabile. Il direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino, intervistato da Radio Sportiva, si è espresso sulle difficoltà del calcio italiano: “Mi spaventa il periodo di oscurantismo che stiamo attraversando rispetto ad altre nazioni. Speriamo che questo momento complicato del nostro calcio passi”, ha dichiarato, prima di passare al tema della Nazionale.
Corvino: "Gli italiani bravi sono sempre di meno, ecco il vero problema"
Il ds del Lecce denuncia il declino del talento azzurro: "Per far giocare gli italiani, dovremmo far giocare italiani scarsi?"
Secondo Corvino, le difficoltà degli azzurri non sono attribuibili al presunto scarso impiego dei calciatori italiani: “Questo mi infastidisce molto, perché non può essere questa la causa. Allora, per far giocare gli italiani, si dovrebbero far giocare italiani scarsi? Si pensa davvero che si lascino fuori italiani bravi per far spazio agli stranieri?”.
La sua tesi è ancora più preoccupante: “Gli italiani bravi non giocano perché ce ne sono sempre di meno. Su questo bisognerebbe aprire una riflessione, e non credo che la motivazione risieda nel fatto che i club impieghino pochi italiani”.
