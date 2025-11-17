Corvino: “Gli italiani bravi sono sempre di meno, ecco il vero problema”

Non è un periodo particolarmente florido per il calcio italiano. Le due esclusioni consecutive dai Mondiali hanno alimentato un comprensibile pessimismo riguardo alla salute del movimento. Ora, la pesante sconfitta subita ieri a San Siro contro la Norvegia non può che accrescerlo, soprattutto in vista dei playoff di marzo. Un altro mancato accesso alla competizione iridata rappresenterebbe una catastrofe impensabile. Il direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino, intervistato da Radio Sportiva, si è espresso sulle difficoltà del calcio italiano: “Mi spaventa il periodo di oscurantismo che stiamo attraversando rispetto ad altre nazioni. Speriamo che questo momento complicato del nostro calcio passi”, ha dichiarato, prima di passare al tema della Nazionale.