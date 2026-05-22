Il fischio finale al Druso non racconta solo uno 0-0, ma la fine di un percorso che il Bari non è mai riuscito a raddrizzare. Il playout con il Sudtirol diventa la fotografia perfetta di una stagione segnata da inerzia e sterilità: poche idee, poche occasioni e un'identità mai trovata. Anche quando la posta in palio era alta, i biancorossi non sono riusciti a cambiare passo, finendo per sbattere contro un avversario più ordinato e pragmatico.

Dentro la retrocessione c'è anche il nome dell'ex granata Moreno Longo. Il suo percorso in terra pugliese ha avuto due facce. Inizialmente è arrivato sulla panchina biancorossa il 19 giugno 2024 firmando un contratto biennale, in un progetto che però ha vissuto fin da subito tra alti e bassi. La stagione si è chiusa al nono posto, fuori dai playoff, e con la scelta di non continuare il percorso da parte del club, che tuttavia l'ha richiamato a gennaio 2026, in piena emergenza, dopo l'addio di Vivarini: il Bari era penultimo dopo 20 giornate e si è presentato ai playout senza certezze. La squadra, nei 180 minuti decisivi per la salvezza, è apparsa bloccata, poco aggressiva e senza la forza di prendersi la partita. Il decreto è netto e il conto è salato: la prossima stagione la squadra pugliese dovrà ricominciare dalla Serie C.