Curacao fa la storia: il quadro delle Nazionali già qualificate al Mondiale 2026

Il quadro delle qualificate al Mondiale 2026 prende sempre più forma. Con le ultime partite dei gironi disputate il 18 novembre, sono state definite quasi tutte le nazionali che hanno conquistato un posto diretto alla prossima Coppa del Mondo, mentre per altre rimangono ancora da superare spareggi decisivi previsti a marzo. Ad oggi il totale delle squadre già sicure di giocare il Mondiale sale a 42, provenienti da tutte le confederazioni: 12 dall’Europa, 9 dall’Africa, 8 dall’Asia, 6 dal Sudamerica, 6 dal Centro-Nord America e 1 dall’Oceania. Tra grandi potenze come Argentina, Francia e Inghilterra, spiccano anche storie straordinarie: è il caso dell’Uzbekistan, alla prima qualificazione della sua storia, e soprattutto di Curaçao, piccolo stato caraibico di meno di 200mila abitanti e appena 444 chilometri quadrati di superficie. È il paese più piccolo che si sia mai qualificato a un Mondiale, superando persino Capo Verde, anch’esso al debutto.