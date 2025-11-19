Il quadro delle qualificate al Mondiale 2026 prende sempre più forma. Con le ultime partite dei gironi disputate il 18 novembre, sono state definite quasi tutte le nazionali che hanno conquistato un posto diretto alla prossima Coppa del Mondo, mentre per altre rimangono ancora da superare spareggi decisivi previsti a marzo. Ad oggi il totale delle squadre già sicure di giocare il Mondiale sale a 42, provenienti da tutte le confederazioni: 12 dall’Europa, 9 dall’Africa, 8 dall’Asia, 6 dal Sudamerica, 6 dal Centro-Nord America e 1 dall’Oceania. Tra grandi potenze come Argentina, Francia e Inghilterra, spiccano anche storie straordinarie: è il caso dell’Uzbekistan, alla prima qualificazione della sua storia, e soprattutto di Curaçao, piccolo stato caraibico di meno di 200mila abitanti e appena 444 chilometri quadrati di superficie. È il paese più piccolo che si sia mai qualificato a un Mondiale, superando persino Capo Verde, anch’esso al debutto.
Curacao fa la storia: il quadro delle Nazionali già qualificate al Mondiale 2026
Di seguito, area per area, l’elenco aggiornato delle nazionali che parteciperanno al Mondiale USA–Canada–Messico 2026.
MONDIALE 2026 – SQUADRE QUALIFICATE
Paesi Ospitanti—
Le prime tre nazionali aritmeticamente certe del posto sono state quelle dei paesi organizzatori:
Canada
Messico
Stati Uniti
I padroni di casa puntano a un Mondiale storico, il più ampio di sempre, provando a spingersi oltre la fase a gironi.
AFC – Asia—
Giappone
Iran
Uzbekistan
Corea del Sud
Giordania
Qatar
Arabia Saudita
UEFA – Europa—
Inghilterra
Francia
Croazia
Portogallo
Norvegia
Germania
Olanda
Spagna
Belgio
Austria
Scozia
Svizzera
CAF – Africa—
Marocco
Tunisia
Egitto
Algeria
Ghana
Capo Verde
Sudafrica
Costa d’Avorio
Senegal
CONMEBOL – Sudamerica—
L’Argentina, campione del mondo in carica, è stata la prima nazionale sudamericana a qualificarsi al Mondiale 2026. A seguire hanno staccato il pass anche:
Brasile
Ecuador
Colombia
Uruguay
Paraguay
Saranno sei le rappresentanti sudamericane, mentre la settima classificata andrà ai playoff intercontinentali.
CONCACAF – Centro-America e Caraibi—
Panama
Curaçao
Haiti
La qualificazione di Curaçao è la più sorprendente: un risultato storico e senza precedenti.
OFC – Oceania—
Nuova Zelanda
Australia
Gli australiani hanno ottenuto il pass battendo l’Arabia Saudita nell’ultima giornata utile.
