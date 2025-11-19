Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor altre news Curacao fa la storia: il quadro delle Nazionali già qualificate al Mondiale 2026

news

Curacao fa la storia: il quadro delle Nazionali già qualificate al Mondiale 2026

Curacao fa la storia: il quadro delle Nazionali già qualificate al Mondiale 2026 - immagine 1
Big del calcio e sorprese inedite: dalla Spagna a Curaçao, ecco chi ha già staccato il pass per il Mondiale 2026
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

Il quadro delle qualificate al Mondiale 2026 prende sempre più forma. Con le ultime partite dei gironi disputate il 18 novembre, sono state definite quasi tutte le nazionali che hanno conquistato un posto diretto alla prossima Coppa del Mondo, mentre per altre rimangono ancora da superare spareggi decisivi previsti a marzo. Ad oggi il totale delle squadre già sicure di giocare il Mondiale sale a 42, provenienti da tutte le confederazioni: 12 dall’Europa, 9 dall’Africa, 8 dall’Asia, 6 dal Sudamerica, 6 dal Centro-Nord America e 1 dall’Oceania. Tra grandi potenze come Argentina, Francia e Inghilterra, spiccano anche storie straordinarie: è il caso dell’Uzbekistan, alla prima qualificazione della sua storia, e soprattutto di Curaçao, piccolo stato caraibico di meno di 200mila abitanti e appena 444 chilometri quadrati di superficie. È il paese più piccolo che si sia mai qualificato a un Mondiale, superando persino Capo Verde, anch’esso al debutto.

Di seguito, area per area, l’elenco aggiornato delle nazionali che parteciperanno al Mondiale USA–Canada–Messico 2026.

MONDIALE 2026 – SQUADRE QUALIFICATE

Paesi Ospitanti

—  

Le prime tre nazionali aritmeticamente certe del posto sono state quelle dei paesi organizzatori:

    • Canada

    • Messico

    • Stati Uniti

    I padroni di casa puntano a un Mondiale storico, il più ampio di sempre, provando a spingersi oltre la fase a gironi.

    AFC – Asia

    —  

    • Giappone

    • Iran

    • Uzbekistan

    • Corea del Sud

    • Giordania

    • Qatar

    • Arabia Saudita

    UEFA – Europa

    —  

    • Inghilterra

    • Francia

    • Croazia

    • Portogallo

    • Norvegia

    • Germania

    • Olanda

    • Spagna

    • Belgio

    • Austria

    • Scozia

    • Svizzera

    CAF – Africa

    —  

    • Marocco

    • Tunisia

    • Egitto

    • Algeria

    • Ghana

    • Capo Verde

    • Sudafrica

    • Costa d’Avorio

    • Senegal

    CONMEBOL – Sudamerica

    —  

    L’Argentina, campione del mondo in carica, è stata la prima nazionale sudamericana a qualificarsi al Mondiale 2026. A seguire hanno staccato il pass anche:

    • Brasile

    • Ecuador

    • Colombia

    • Uruguay

    • Paraguay

    Saranno sei le rappresentanti sudamericane, mentre la settima classificata andrà ai playoff intercontinentali.

    CONCACAF – Centro-America e Caraibi

    —  

    • Panama

    • Curaçao

    • Haiti

    La qualificazione di Curaçao è la più sorprendente: un risultato storico e senza precedenti.

    OFC – Oceania

    —  

    • Nuova Zelanda

    • Australia

    Gli australiani hanno ottenuto il pass battendo l’Arabia Saudita nell’ultima giornata utile.

    Leggi anche
    Serie A, De Siervo: “La Champions ha tolto popolarità al nostro campionato”
    Abodi: “La Norvegia è più forte. Mondiali? Possiamo farcela”

    © RIPRODUZIONE RISERVATA