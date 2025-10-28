Da Torino a Napoli: Milinkovic-Savic continua a parare rigori

Vanja Milinkovic-Savic ci ha messo i guanti sulla vittoria del Napoli a Lecce, firmata dal gol di Anguissa e blindata dal suo intervento dal dischetto. Al 56’, dopo un lungo check VAR per un tocco di mano di Juan Jesus, l’ex portiere del Torino ha intuito la traiettoria del tiro di Camarda e ha respinto con sicurezza, tenendo il risultato sullo 0-0 e dando slancio alla squadra di Conte. Una parata che vale come un gol e che conferma il serbo tra i migliori specialisti della Serie A dagli undici metri.