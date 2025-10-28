Da Torino a Napoli: Milinkovic-Savic continua a parare rigori

Vanja Milinkovic-Savic ci ha messo i guanti sulla vittoria del Napoli a Lecce, firmata dal gol di Anguissa e blindata dal suo intervento dal dischetto. Al 56’, dopo un lungo check VAR per un tocco di mano di Juan Jesus, l’ex portiere del Torino ha intuito la traiettoria del tiro di Camarda e ha respinto con sicurezza, tenendo il risultato sullo 0-0 e dando slancio alla squadra di Conte. Una parata che vale come un gol e che conferma il serbo tra i migliori specialisti della Serie A dagli undici metri.
L'ex granata dice di no a Camarda: sono otto i rigori parati in carriera
In totale sono otto i rigori parati dal serbo, di questi ben sei in maglia granata. Il primo è stato nella stagione 2017/18, in Coppa Italia contro la Roma: Edin Džeko dal dischetto, Vanja a dire di no, e il Torino a vincere 2-1 con le reti di De Silvestri ed Edera. Poi, nel 2021/22, il duello con Insigne, fallito dal capitano azzurro nonostante la vittoria del Napoli per 1-0. Il resto è storia recente: nella scorsa stagione Milinkovic-Savic ha respinto quattro penalty – contro Pasalic, Castro, Retegui e Pulisic – confermando una costanza impressionante. Ora, con la maglia del Napoli, aggiunge un’altra parata decisiva alla sua collezione: diversa squadra, stessa sicurezza tra i pali.
