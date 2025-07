Danilo D’Ambrosio si ritira a 36 anni: in granata quattro stagioni

Manca l'annuncio ufficiale ma è ormai scritto: a quasi 37 anni, da compiere il prossimo 9 settembre, Danilo D'Ambrosio saluta il calcio giocato. Il terzino nato a Napoli, dopo le giovanili tra Salernitana e Fiorentina e i passaggi per le prime squadre di Potenza e Juve Stabia, è arrivato a Torino nel gennaio del 2010. D'Ambrosio ha esordito con i granata in Serie B nello stesso mese, contro il Grosseto, conquistando la titolarità e trovando la prima marcatura all'ombra della Mole nella vittoria in casa del Modena. Nell'estate del 2010 il Torino ne ha acquisito anche l'altra metà del cartellino (era arrivato in comproprietà) e ha fatto di D'Ambrosio il proprio titolare con Lerda. Con Ventura l'esterno napoletano ha dovuto gareggiare con Darmian ma ha comunque trovato il suo spazio. Ha esordito in Serie A nell'agosto del 2012, e un mese più tardi ha segnato il suo primo gol nella massima serie italiana. La sua esperienza al Toro è terminata nel gennaio del 2014, con il passaggio all'Inter. Danilo D'Ambrosio ha terminato la sua carriera con due stagioni al Monza. Si ritira, quindi, con 122 presenze in granata, condite da 10 gol e 8 assist, Danilo D'Ambrosio.