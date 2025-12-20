Davide Nicola post Lazio-Cremonese 0-0: “Oggi abbiamo recuperato il punto di Torino”

È terminata a reti inviolate Lazio-Cremonese, sfida che oggi, sabato 20 dicembre, ha aperto la sedicesima giornata di Serie A e che ha permesso ai grigiorossi di allungare momentaneamente a +4 sul Torino, attualmente al tredicesimo posto. La Cremonese conquista un punto importante, soprattutto considerando la difficoltà di giocare all’Olimpico di Roma e il rammarico per la partita precedente, anch’essa in trasferta, terminata con la sconfitta per 1-0 contro il Toro. Dopo lo 0-0 di oggi, il tecnico Davide Nicola, ex granata, ha sottolineato così la prestazione dei suoi: "Venire a Roma contro la Lazio che ha nove clean sheet in sedici giornate e fare una fase difensiva così coraggiosa e una fase offensiva in grado di mettere in difficoltà la Lazio ci gratifica. Abbiamo recuperato il punto non preso la scorsa partita a Torino, ce ne sono tanti altri da fare".