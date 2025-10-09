Dazn, maxi richiesta di risarcimento per duemila possessori del “pezzotto”

Circa duemila persone, individuate dalla Procura di Lecce e dalla Guardia di Finanza attraverso l’analisi di dati anagrafici, bancari e geografici, sono ora destinatarie di una richiesta di risarcimento da parte di Dazn. Al centro della vicenda c’è la fruizione di gare di Serie A, Serie B e delle coppe europee tramite siti pirata privi dei diritti per trasmetterle. Il tutto rientra nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto “pezzotto”, il sistema più diffuso per guardare le partite senza sottoscrivere un abbonamento.