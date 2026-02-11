De Zerbi rompe con il Marsiglia: è addio dopo il crollo contro il PSG

Si conclude l’esperienza di Roberto De Zerbi alla guida del Marsiglia. Dopo il pesante 5-0 contro il Paris Saint-Germain, il club francese e il tecnico italiano hanno deciso di separarsi di comune accordo, ponendo fine a un rapporto iniziato nell’estate del 2024. Arrivato in Francia con grandi aspettative, De Zerbi aveva ottenuto risultati molto positivi nella prima stagione, chiusa con il secondo posto in Ligue 1 e la conseguente qualificazione in Champions League. L’annata in corso, però, ha mostrato un andamento meno lineare: l’OM è stato eliminato nella fase iniziale della competizione europea e in campionato occupa attualmente il quarto posto. Nel corso dei mesi non sono mancati momenti di tensione all’interno del gruppo, che hanno contribuito a rendere il contesto meno stabile. La sconfitta contro il PSG ha accelerato una riflessione già in atto, sfociata nella decisione di cambiare guida tecnica. Nel comunicato ufficiale, il Marsiglia ha ringraziato De Zerbi per il lavoro svolto, sottolineando professionalità e impegno durante la sua permanenza.